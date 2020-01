Virus Cina: per Pechino 106 morti e oltre 4.500 casi confermati

Condividi

Linkedin email

Pechino, 28 gen. (AdnKronos Salute/Xinhua) – E’ salito a 106 il numero dei morti per il nuovo coronavirus in Cina, mentre i casi confermati sono 4.515. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale cinese, secondo cui 976 pazienti restano in condizioni critiche, mentre sono 6.973 i casi di sospetto contagio da 2019-nCoV.