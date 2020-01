Assalto a portavalori: chiudono A1 con auto in fiamme. FOTO E VIDEO

Condividi

Veicoli in fiamme nella notte sulla A1, all’altezza di Lodi Vecchio. Gli inquirenti ipotizzano che si sia trattato di un tentativo di assalto a un portavalori vicentino. L’autostrada è stata chiusa nel tratto da Lodi Vecchio a San Zenone al Lambro, nel Lodigiano, per consentire l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono giunte diverse squadre, che hanno spento i roghi, e gli uomini della Scientifica della polizia di Stato per i rilievi. Vicino alle auto date alle fiamme, sono stati trovati anche diversi chiodi. Secondo gli investigatori, sarebbero entrati in azione oltre una decina di malviventi su sei auto, anche queste ritrovate bruciate su una stradina di campagna a ridosso dell’abitato di Salerano sul Lambro. L’assalto in stile militare è fallito quando il furgone blindato è riuscito a rifugiarsi in un’area di servizio. Secondo quanto trapela nessuna delle guardie giurate è rimasta ferita. A far desistere il commando sarebbe stata anche la presenza in zona di una pattuglia della polizia.