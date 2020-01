Scomparso da giorni in montagna: è un mistero

Condividi

Sono una cinquantina le persone che hanno preso parte alla ricerca, purtroppo ancora senza esito, di Daniele Mezzari, il 42enne di Montecchio Maggiore scomparso domenica sulle montagne del Vicentino.

Le perlustrazioni proseguite nel pomeriggio non hanno messo in luce alcun elemento utile a poter restringere il campo di indagine e permettere di ritrovare l’uomo. L’elicottero di Trento ha sorvolato con il Recco la Val Canale, la Strada delle Gallerie, il Castiglieri senza evidenziare nulla, e ha trasportato in cima al Pasubio due squadre, scese una dal Boale di Sant’Antonino, l’altra dalla Strada degli Scarubbi dopo aver percorso la parte alta della Val Camossara.

I soccorritori sono anche passati sotto i canali del Carega, sotto Prà degli Angeli, Bocchette Fondi e il Vaio dei Colori, dove è stato fatto volare uno dei droni. Anche l’area attorno al Rifugio Balasso è stata rifatta a pettine. La ricerca riprenderà domattina.