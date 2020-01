GF Vip, Andrea Denver nei guai: la fidanzata furiosa chiede un confronto

Condividi

Anna Wolf, la fidanzata di Andrea Denver, concorrente veronese del Grande Fratello Vip, si dice «incredula». La modella sulle pagine di Chi sfoga tutta la sua frustrazione per i comportamenti del ragazzo: «Non voglio credere che Andrea abbia davvero fatto proposte hot ad Elisa De Panicis. Loro due sono amici. Ripeto: amici. Magari le ha anche chiesto di andare da lui in albergo, ma se l’ha fatto era in amicizia. Devo fidarmi. Per forza. Sì, io mi fido ancora di Andrea, anche se questa storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli delle domande. Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole. Però ho bisogno di affrontarlo».

La Wolf è legata da due anni con Andrea ed è rimasta basita di fronte alle dichiarazioni di Elisa De Panicis, altra concorrente eliminata da poco del GF Vip, che ha affermato di aver ricevuto delle proposte dal veronese prima del reality. Durante alcune confidenze con gli altri coinquilini, Denver ha detto: «Da due anni vivo una relazione tormentata, un “tira e molla”. Il problema è la differenza d’età che è minima ma si fa sentire, ovvero cinque anni. Io vorrei tornare in Italia, lei adora l’Italia ma vuole vivere negli Stati Uniti perché ha paura di lasciare la famiglia. Questa esperienza per me è un piccolo test. Perché se uno riesce a stare qua un mese, due mesi, allora sono test importanti anche per il rapporto. Non sono entrato qui con l’idea di trovarmi la fidanzata, ma non si può mai sapere».

(ph: Instagram anna_wolf3)