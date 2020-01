Muore a 18 anni atleta del Rugby Alpago

Condividi

Tragedia in Alpago: Lisa Collazuol, 18 anni, atleta del Rugby Alpago è morta questa mattina. Le cause del decesso sono ancora ignote, è stata disposta l’autopsia per fare chiarezza. La ragazza si era sottoposta ad un intervento chirurgico la settimana scorsa.

La società Rugby Alpago asd ha scritto un post di cordoglio su Facebook: «Piangiamo la prematura scomparsa della giocatrice Lisa Collazuol e ci stringiamo con affetto e forza attorno ai genitori Enrico e Natasha, membri attivissimi all’interno della nostra società, oltre che al fratello Alex ed a tutti i parenti ed amici.La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno e ci lascia letteralmente senza parole. Porgiamo le più sincere condoglianze ed esprimiamo con dolore il nostro cordoglio alla famiglia».