«Padova rischia di perdere specializzazione in Malattie infettive»

“La Regione intervenga presso l’Università di Padova in modo che, anche quest’anno, non vengano perse le borse di studio per la specializzazione in Malattie infettive e tropicali“.

L’appello per un’azione sollecita della Giunta arriva da Claudio Sinigaglia, esponente del Partito Democratico a palazzo Ferro Fini. Il problema riguarderebbe la mancanza di una clinica collegata: “È una specializzazione di cui c’è un gran bisogno, ma con una formazione dimezzata gli studenti finiranno per prendere altre strade. Ed è un paradosso vista la carenza di personale negli ospedali denunciata ogni giorno da addetti ai lavori e pazienti. Oltretutto la Scuola medica universitaria fa parte di una rete che comprende l’Azienda ospedaliera di Padova e le Ulss di Belluno, Treviso e Venezia: è incredibile che non si riesca a trovare nessuna clinica. Il tempo però stringe – spiega Sinigaglia – visto che il Ministero riconoscerà gli accreditamenti a marzo; se c’è la volontà di arrivare a un salvataggio in extremis ogni giorno è prezioso. Purtroppo finora c’è stato un sostanziale disinteresse: nel 2017, infatti, l’accreditamento era arrivato in deroga con la ‘promessa’ di un adeguamento ai requisiti richiesti. Promesse non mantenute che hanno portato lo scorso anno al mancato accreditamento e alla perdita dei contratti ministeriali e regionali per le borse di studio riservate ai nuovi specializzandi. L’ennesima bocciatura significherebbe la sostanziale ‘morte’, perché studenti e docenti sceglieranno di andare altrove in cerca di maggiori garanzie e opportunità”.