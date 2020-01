Nel Padovano spunta “piazza Craxi”

Condividi

Ad Ospedaletto Euganeo, comune di più o meno seimila anime in provincia di Padova, sarà possibile darsi appuntamento in Piazza Craxi.

In occasione del ventennale della scomparsa dell’ex primo ministro socialista, l’iniziativa è stata lanciata dal sindaco di centrodestra ed ex Psi Giacomo Scapin e la giunta ha approvato. A lasciare il posto sulla targa sarà il poeta Giuseppe Parini.

La questione ha, come era prevedibile, provocato un polverone in paese, che si è diviso tra «Grande statista» o «latitante scampato alla giustizia italiana». Il sindaco, per amore di pace sociale, si sarebbe comunque detto disposto a fare un passo indietro.