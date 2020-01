Segre è cittadina onoraria di Venezia

Condividi

La Giunta comunale di Venezia ha approvato oggi, mercoledì 29 gennaio, a Mestre la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. A dare l’annuncio il sindaco Luigi Brugnaro: «Oggi la Giunta ha approvato la scelta di annoverare Liliana Segre tra i nostri più illustri cittadini. Il conferimento della cittadinanza onoraria non solo risulta coerente con la tradizione valoriale della città e del Consiglio comunale, ma vuole essere un gesto onorifico nei confronti di una donna che, all’alba dei 90 anni, è costantemente impegnata nel dare “Memoria” di un orrore che ha segnato indelebilmente la storia dell’uomo».

«La Shoah non può e non deve essere dimenticata ed è quindi compito e impegno della nostra generazione, nata dopo la seconda guerra mondiale, fare tesoro delle testimonianze dei sopravvissuti, difendere la verità storica, e soprattutto educare i giovani a non rimanere mai indifferenti e, attraverso il racconto degli ormai pochi sopravvissuti, tenere alta la guardia contro ogni forma di antisemitismo, razzismo, violenza e discriminazione», ha sottolineato.

«Venezia è e sarà sempre in prima linea per difendere la libertà di tutti rivendicando la sua millenaria storia di Città culturalmente, religiosamente e ideologicamente aperta. Ed è proprio per questo che la nostra Città, assieme alla sua Comunità Ebraica, hanno il comune obiettivo di costruire ponti di pace per fare in modo che il “Giorno della Memoria”, rimanga vivo in ogni gesto e in ogni pensiero della nostra vita quotidiana», ha concluso.

