Test anti-droga nelle scuole, Verona aderisce alla proposta FdI

Test antidroga nelle scuole promossi dall’amministrazione comunale di Verona: firmato protocollo tra Comune di Verona, Ulss 9 e Provveditorato. L’accordo permetterà di dotare le scuole del territorio comunale degli appositi kit per verificare il consumo di sostanze stupefacenti.

«Questa convenzione dà seguito all’iniziativa legislativa che io e all’Assessore Regionale Donazzan abbiamo proposto e fatto inserire nella Programmazione Regionale per dotare le scuole di Kit antidroga. Questa misura infatti è utile per contrastare il fenomeno della droga soprattutto all’interno degli edifici scolastici che devono essere un luogo di apprendimento e non un ricettacolo di spacciatori e consumatori» scrive in una nota il Vice Presidente del Consiglio Regionale del Veneto ed esponente di Fratelli d’Italia, Massimo Giorgetti.

«Abbiamo pensato – conclude il Vice Presidente Giorgetti – di sostenere le scuole su questo fronte perché i dati sul continuo aumento di uso di sostanze stupefacenti e che vedono il Veneto tra le prime Regioni per morti di overdose, sono allarmanti. Sono contento di vedere che la prima amministrazione ad aderire a questa mia proposta sia Verona e che le prime scuole ad utilizzare i test antidroga saranno quelle veronesi».

