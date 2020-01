Condividi

Un’indiscrezione clamorosa arriva dalla stampa spagnola dove danno per certo la nuova coppia scelta da Yamaha per la prossima stagione. Confermato Maverick Viñales con un rinnovo di due anni ma di Valentino Rossi nessuna traccia. Al posto del campione italiano si fa il nome di Fabio Quartararo. Al dottore sarebbe stato offerto di andare alla Yamaha Petronas nel 2021. Una soluzione (sembra) non disdegnata da Rossi. Si vocifera anche di un possibile ritiro.

