Alba Parietti: «Chi non ha un’adeguata istruzione non dovrebbe votare»

Condividi

Linkedin email

Alba Parietti, durate l’ospitata a Stasera Italia, ha fatto delle dichiarazioni che stanno facendo molto discutere. «Finché una popolazione non ha un’adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo», ha detto la showgirl. La conduttrice Barbara Palombelli ha risposto ironica: «Bhe, adesso mettere in dubbio il suffragio universale…». La Parietti ha concluso: «Credo che la gente debba avere la coscienza e l’istruzione necessaria per capire cosa si vota. La nostra società ha una scarsa coscienza politica».

(ph: shutterstock)