Moglie chiede la separazione: botte e gomme dell’auto bucate

Maltrattamenti in famiglia e violenza privata: sono queste le accuse che i carabinieri della stazione di Campagna Lupia (Venezia) muovono ad un 55enne del luogo. L’uomo da tempo avrebbe assunto comportamenti violenti e vessatori nei confronti della moglie con la quale è in fase di separazione. Ieri sera l’ennesima lite: per impedire alla moglie di allontanarsi da casa le ha forato le ruote dell’auto con un coltello da cucina.

I carabinieri hanno così arrestato in flagranza di reato l’uomo che è stato allontanato dalla casa familiare e sottoposto agli arresti presso altro domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.