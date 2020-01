“Chi vuol essere milionario?”: che fine hanno fatto i 3 vincitori

Condividi

Grande puntata quella di ieri sera di Chi vuol essere milionario?. Enrico Remigio, 30enne pescarese che vive a Singapore, ha letto la fatidica domanda da un milione di euro. Dopo molti ragionamenti e tanti dubbi, il giovane ha deciso di dare la risposta che, se errata, l’avrebbe riportato a 70 mila euro. La domanda in questione era: Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna? Le 4 opzioni erano: A. Il simbolo della pace, B. Le iniziali di sua figlia, C. God bless America, D. Gene was here. La risposta corretta è la B, indovinata da Enrico. Il conduttore Gerry Scotti, prima della risposta, ha ricordato che nel corso del programma sono stati 3 i vincitori dell’ambito premio. Fanpage ha scovato che fine hanno fatto.

Francesca Cinelli

E’ stata la prima vincitrice, correva l’anno 2001, al tempo c’era ancora la lira e il programma si chiama Chi vuol essere miliardario? Segretaria in un concessionario di veicoli industriali, all’epoca aveva 28 anni. Oggi 47enne non ha mai pensato di cambiare vita: ha tenuto il suo lavoro continuando la quotidianità di prima.

La domanda da 1 milione dell’epoca è stata: Se tu fossi Albert King quale sarebbe la tua professione? Le risposte: A. Scrittore, B. Giornalista Televisivo, C. Pilota di Formula Uno, D. Musicista. La risposta corretta era la D.

Davide Pavesi

Il secondo vincitore si portò a casa il bottino nel 2004. All’epoca aveva 22 anni ed era uno studente di Ingegneria al Politecnico di Milano. Oggi ha 37 anni e continua a svolgere la sua professione di ingegnere.

La domanda da 1 milione di euro dell’epoca è stata: Al nome di quale scienziato è legato quello di Kant nella formulazione di una teoria sul sistema solare? Le risposte: A. Laplace, B. Lavoisier, C.Faraday, D. Gauss. La risposta corretta era la A.

Michela De Paoli

La terza vincitrice è stata Michela De Paoli nel 2011. Casalinga di Pavia laureata in lingue e letterature straniere, secondo quanto riportato da Spy e ad alcune sue dichiarazioni rilasciate in tv, non se la sta passando bene. E’ stata messa in ginocchio dalla crisi e si trova in una situazione economica molto difficile. Ha fatto un appello a chiunque possa offrirle un lavoro.

La domanda da 1 milione di euro dell’epoca è stata: Secondo la Genesi, quale fu la prima azione compiuta da Adamo uscito dal Paradiso terrestre? Le risposte: A. Offrì sacrifici a Dio, B. Lavorò la terra, C. Si unì ad Eva, D. Edificò una casa. La risposta corretta era la C.