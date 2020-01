Violento frontale a Verona: un morto e un ferito

Condividi

E’ una donna di 75 anni la vittima dell’incidente mortale avvenuto oggi a Verona alle 13.30 in Viale Venezia, all’incrocio con via Quattro Stagioni. Dai primi accertamenti della Polizia locale risulta che la donna, dopo aver percorso Viale Venezia, stesse tentando di svoltare a sinistra, in via Quattro Stagioni, quando è stata colpita da un’auto che, nella propria corsia di marcia, proveniva dal senso opposto.

Leggermente ferito il conducente di 69 anni, che è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento. Per la donna, deceduta nel violento impatto, il medico del 118 non ha potuto fare nulla. Dell’incidente è stato informato il magistrato di turno, la dottoressa Valeria Ardito.

(ph: shutterstock)