Il miglior caffè italiano si beve a Treviso. Barista in gara a Melbourne

Due anni pieni di successi per Elisa Urdich, barista trevigiana che, insieme a Fabio, gestiscono la caffetteria Taste coffee & more nel cuore di Treviso. Miglior barista italiana nel 2018, terza caffetteria d’Italia nel 2019, Elisa ha trasformato la sua più grande passione nel lavoro quotidiano.

Il 20 gennaio, Elisa è diventata campionessa italiana per la Brewer’s cup e rappresenterà, dal 4 al 7 maggio, l’Italia a Melbourne in questa specialità. “un barista non dev’essere un semplice esecutore di ordini richiesti dal cliente -sostiene la campionessa – Un bravo barista deve far vivere un’esperienza positiva e può farlo soltanto se ama il proprio prodotto e il proprio lavoro”. Il governatore Luca Zaia ci ha tenuto a comunicarle, sulla sua pagina Facebook, le congratulazione e l’in bocca al lupo.

(Ph Luca Zaia su facebook)