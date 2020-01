117 nuove emoji in arrivo, una è italianissima [VIDEO]

Condividi

Annunciate le nuove emoji che presto entreranno a far parte di quelle già disponibili nelle nostra app social e di messaggistica. In totale sono 117: 62 rappresentano simboli, oggetti, persone ed espressioni del tutto nuovi, mentre 55 sono nuove varianti di genere e tonalità della pelle relativi ad emoji già esistenti. Tra quelle inedite ce n’è anche una italianissima ovvero la mano con le dita raccolte. Guarda il video per scoprirle tutte!