“SOS LAGUNA, salviamo Venezia da tecnici e politici senz’anima”

Luigi D’Alpaos, Professore Emerito di Idraulica dell’Università di Padova, dialogando con l’Ing. Alessandro Pattaro, presenterà nella sede municipale di Limena in via Roma, 44, il suo ultimo libro SOS LAGUNA. Il volume parlerà dei più recenti problemi della laguna e dei suoi difficili rapporti con l’uomo moderno, i cui obiettivi mal si conciliano con i temi della salvaguardia dell’ambiente lagunare e sono perseguiti senza tenere conto quel fenomeno epocale che sarà il probabile innalzamento del livello medio del mare nel corso del secolo, innalzamento dato ormai per certo dai più autorevoli organismi internazionali.

Luigi D’Alpaos ha avuto, fino a qualche anno, fa la cattedra di professore di idraulica all’università di Padova dove ha portato avanti importanti studi riguardanti il Veneto (aveva per esempio previsto con incredibile esattezza, le conseguenze dell’alluvione che ha colpito, nel 2010 il Bacchiglione).