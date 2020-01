Virus Cina: sindaco Civitavecchia ad autorità, ‘sbarco solo dopo esito test

Condividi

Civitavecchia, 30 gen. (Adnkronos Salute) – – Una Pec è stata inviata stamattina dal sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, alle autorità competenti “affinché – sottolinea all’Adnkronos – ogni decisione in merito allo sbarco di passeggeri o personale della Costa Smeralda fosse presa solo all’esito della comunicazione delle analisi dall’ospedale Spallanzani. Pur prendendo atto della negata autorizzazione allo sbarco – si legge nella lettera inviata tra gli altri alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, al Ministro della Salute, al Prefetto e al Questore di Roma – in ragione delle mie specifiche prerogative istituzionali connesse alla tutela della sanità e della salute pubblica, sono a chiedervi di confermare la predetta negata autorizzazione allo sbarco/imbarco di alcuno dalla M/N Costa Smeralda fin quando tutti gli accertamenti sanitari svolti e in atto non abbiano avuto una risposta che escluda categoricamente ogni pericolo per la salute pubblica dei miei concittadini”.