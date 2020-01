Arbitri aggrediti, scatta lo sciopero dopo i casi di Padova e Verona

Condividi

Gli arbitri dilettanti del calcio veneto incrociano le braccia e faranno iniziare tutti i prossimi match con un quarto d’ora di ritardo. Lo riporta Andrea Miola sul Gazzettino di oggi. La decisione riguarda le partite dall’Eccellenza alla Terza categoria, passando per quelle giovanili, di calcio a 5 e femminile ed è stata presa al presidente del Comitato regionale della Federazione Giuseppe Ruzza e da quello del Comitato regionale dell’Associazione italiana arbitri Dino Tommasi in accordo con i numeri uno delle varie delegazioni provinciali.

In particolare tre casi avvenuti a Padova e a Verona hanno spinto gli arbitri a dire no alla violenza in maniera eclatante. Nel Padovano un giocatore appena espulso ha colpito al volto l’arbitro con un pugno ed è stato sospeso fino al 2022. Un altro giocatore, nel Veronese, è stato sospeso fino al 2021 per aver colpito il direttore di gara con una testata. Sempre nel Veronese invece è stato il presidente di un club a colpire l’arbitro con uno schiaffo.