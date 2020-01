Bassano, Carnevale al via con la sfilata notturna

Condividi

Linkedin email

Inizierà sabato 22 febbraio il Carnevale a Bassano, con la tradizionale sfilata notturna di carri e maschere. I festeggiamenti proseguiranno poi anche il giorno successivo.

Programma

I festeggiamenti del Carnevale 2020 inizieranno, come da tradizione, con la SFILATA NOTTURNA dei CARRI allegorici e dei gruppi mascherati. Appuntamento quindi a Sabato 22 Febbraio alle ore 21 per assistere alla SFILATA che partirà da Viale Parolini e attraverserà Viale delle Fosse per giungere in Piazzale Generale Giardino.

DOMENICA 23 Febbraio SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI e dei gruppi mascherati valida per il CONCORSO “Nason d’oro 2020”.

ATTENZIONEQuest’anno non si cambia il luogo di partenza.

Ore 14.15 Percorso: Via Velo, Viale Venezia, centro storico. Aprirà la sfilata il gruppo di Majorettes di Nove accompagnato dalla Banda Musicale di Campolongo sul Brenta, animerà la manifestazione BandOrchestra “Giuseppe Bovo” & Majorettes Show

Dalle 14.30 alle 18.30 Piazza Libertà

Musica Dj Maurizio Preto Radio Hertz e intrattenimento musicale Fabio Reginato Orchestra e Monica Borsato

Ore 17.45 Piazza Libertà

NASON D’ORO 2020: premiazioni dei migliori 5 carri decretati dalla giuria tecnica e dei migliori 3 carri scelti dalla giuria popolare, del miglior carro scelto per la realizzazione e per i movimenti e del miglior carro scelto per la coreografia ed i costumi.

L’evento, presentato da Claudio Prospero, sarà in DIRETTA TELEVISIVA su Telechiara (canale 14) dalle ore 15.45 alle 17 e su TvA Vicenza (canale 10) dalle ore 17 alle 18.15.