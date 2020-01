Condividi

Dopo Roma, dove 20 cinesi sono sotto osservazione anche il Veneto e in particolare Treviso si attiva per fronteggiare l’emergenza. Nella Marca infatti ci sarebbero due casi sospetti. Due soggetti sono sotto osservazione ma non è ancora arrivata la conferma se si tratti o meno del virus cinese. Intanto Ca Foscari raccomanda ai suoi studenti di non partire per la Cina.

(Fonte: TgR)