Coronavirus, coppia contagiata è stata Verona: Sboarina convoca riunione

La coppia cinese, marito e moglie di 66 e 67 anni, arrivati in Italia da Wuhan lo scorso 23 gennaio all’aeroporto di Malpensa, hanno partecipato ad un tour nelle province italiane visitando anche Verona.

Per questo motivo il sindaco Federico Sboarina si è messo in contatto immediatamente con la prefettura e i vertici dell’Ulss per fare il punto sulle eventuali misure di sicurezza e prevenzione da adottare. Misure che verranno prese nel corso di una riunione convocata per oggi pomeriggio alle 15.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)