«Coronavirus, a Verona situazione sotto controllo»

La coppia di turisti cinesi risultata positiva al test del coronavirus e, adesso, ricoverata in ospedale a Roma, aveva visitato nei giorni scorsi Verona.

«Da questa mattina – ha detto il sindaco Federico Sboarina – sono in contatto con il presidente Luca Zaia e con il direttore generale dell’Ulss 9 Pietro Girardi, che ringrazio per la collaborazione. La situazione è costantemente monitorata e sono state messe in campo tutte le azioni previste dal protocollo del Ministero della Salute per questi casi. L’intera questione è sotto controllo e gestita direttamente dal coordinamento regionale, tutti sono fortemente impegnati».

(ph: imagoeconomica)