Dove bere la migliore birra a Rovigo

Hops

Si trova in Vicolo Castello, in pieno centro, ed è molto apprezzata dagli amanti delle birre artigianali. E anche dei panini.

Badabeer

Birreria all’avanguardia sia per quanto riguarda il metodo di conservazione che per la spillatura. Selezione di birre da tutto il mondo con particolare attenzione al Belgio, in via Badaloni.

Barley Birroteca

In via Trieste, punta tutto sulle birre artigianali locali e sule 11 spine, ma è molto apprezzato anche per i piatti e gli stuzzichini.

Tana del Luppolo

Anche se appena fuori città, questo locale di Lendinara è molto apprezzato per l’originalità delle birre e degli hamburger.

Fennec

In Viale Porta, alle porte (appunto)di Rovigo, questo locale conosciuto e apprezzato soprattutto come pizzeria, propone una buona varietà di birre artigianali.