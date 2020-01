1200 euro per una bistecca (placcata d’oro): Salt Bae arriva in Italia

Condividi

Vi ricordate Salt Bae, diventato famosissimo sui social per il gesto con cui condisce le sue bistecche dopo averle affettate per bene con gesti scenici? Lo chef turco aprirà un ristorante a Milano. L’indiscrezione corre sul web da qualche tempo e Scatti di Gusto avrebbe addirittura svelato la location. Dopo Mykonos, New York e Dubai solo per citarne alcuni, si potranno gustare le famose bistecche anche in via della Spiga, angolo via Manzoni.

Salt Bae in passato aveva fatto discutere per una foto pubblicata su Instagram dal giocatore della nazionale francese Franck Ribery che aveva speso ben 1200 euro per mangiare una bistecca placcata d’oro.

(ph: instagram @nusr_et)