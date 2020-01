Verona, via libera dal consiglio a 10 chilometri di Alta Velocità

Condividi

Dal consiglio comunale di Verona di ieri sera, via libera con 28 voti favorevoli e 2 contrari al progetto preliminare per la sistemazione di un tratto di circa 10 chilometri della linea di Alta velocità/Alta capacità Milano-Venezia, compreso fra l’autostrada A22 fino alla stazione di Verona Porta Vescovo.

Il nuovo tratto ferroviario si svilupperà in prossimità dell’’attuale sede dei binari della storica linea Milano-Venezia e prevede: creazione di un nuovo tratto di linea AV/AC Milano Venezia; modifica di tracciato delle linee Milano Venezia storica e Verona-Brennero; interventi nelle stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo; nuovo scalo in località Cason; modifica del tracciato dei raccordi che da bivio S. Massimo, Quadrante Europa e bivio Santa Lucia si dirigono verso Verona Porta Nuova scalo; realizzazione di un nuovo ponte sull’Adige in affiancamento a quello esistente.

Accolti dall’assessore all’Urbanistica Ilaria Segala 12 dei 19 emendamenti presentati. Tutti respinti in fase di votazione i restanti 7 emendamenti. Accolto anche l’unico ordine del giorno collegato.

(ph: vincenzo d’arienzo)