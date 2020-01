Virus Cina: 213 i morti, quasi 9.700 i casi confermati nel Paese

Condividi

Linkedin email

Pechino, 31 gen. (AdnKronos Salute/Xinhua) – E’ salito a 213 morti il bilancio dell’epidemia di nuovo coronavirus in Cina, mentre i casi di contagio confermati sono 9.692. Lo ha riferito la Commissione nazionale della sanità cinese, secondo cui 1.527 pazienti sono in condizioni critiche, mentre oltre 15 mila persone sono sospettate di aver contratto il coronavirus.

Ieri, sottolineano le autorità cinesi, si sono registrati 1.982 nuovi casi confermati e 4.812 sospetti. I morti sono stati 43, la maggior parte nella provincia di Hubei, epicentro del contagio, e uno in quella di Heilongjiang.