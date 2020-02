Vicenza candidata a capitale degli alpini, Rucco: «Pronti da subito»

Condividi

Entusiasmo a Palazzo Trissino per la candidatura ufficiale di Vicenza per l’adunata nazionale A.N.A. nel 2022.

“L’Amministrazione comunale di Vicenza è pronta fin d’ora a collaborare per supportare tutti i passaggi necessari a trasformare far questa candidatura in assegnazione definitiva – dice il sindaco Francesco Rucco – A tal proposito intendo portare a brevissimo all’attenzione del Consiglio comunale un documento di indirizzo che esprima ufficialmente il pieno sostegno della Città alla candidatura e la volontà di promuovere questo importante evento di respiro nazionale. Già in occasione della presentazione del libro sui 100 anni di fondazione dell’ANA, avvenuta a Vicenza lo scorso dicembre, avevo consegnato al presidente nazionale Sebastiano Favero una lettera di disponibilità e sostegno da parte dell’Amministrazione comunale”.

“Ringrazio il presidente della Sezione Alpini di Vicenza Luciano Cherobin per il lavoro fatto finora e sono pronto a garantirgli tutto l’appoggio necessario per riportare a Vicenza, 31 anni dopo, la splendida adunata nazionale che nel 2022 coinciderà con il centenario di fondazione della sezione berica degli Alpini.” conclude Rucco.