Sotto casa della ex col taglierino in mano: arrestato stalker

Non accetta la fine della relazione e mette in atto un’escalation di comportamenti fino ad arrivare alle minacce nei confronti della sua ex convivente. Per questo gli agenti del Commissariato di polizia di Mestre, in accordo con la Procura di Venezia hanno arrestato un 29enne portoghese residente a Mestre.

Da settembre l’uomo non aveva accettato la fine della sua storia, e aveva attuato una serie di comportamenti minacciosi e violenti nei confronti dell’ex convivente. Chiamate e messaggi incessanti, richieste continue di incontro, minacce di morte: l’uomo non faceva altro che molestare la donna, che aveva paura di denunciare tutto alla polizia per timore della sua reazione. Mercoledì sera, quando l’uomo, dopo averla tempestata con centinaia di chiamate e messaggi, si è fatto trovare per l’ennesima volta sotto casa dei genitori della ragazza, che vive con loro, e, dopo aver aggredito la donna, aveva cercato di ferire il padre con un taglierino. La ragazza si è rivolta allora agli agenti del Commissariato di Mestre, che hanno attivato subito la procedura di emergenza del ”codice rosso”, chiedendo un immediato intervento

della Procura di Venezia.

Gli agenti hanno ricostruito in poche ore tutti gli episodi che il giovane aveva posto in essere; l’Autorità Giudiziaria ha subito emessoun’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del ragazzo, accusato dei reati di tentate lesioni aggravate dall’uso di un’arma da taglio, e maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato rintracciato ed arrestato dalla polizia nella serata di ieri, mentre si trovava proprio nei pressi dell’abitazione dell’ex convivente. E’ stato poi portato al carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia.