Serie B, il Citta c’è. Tre punti (e tre gol) a Trapani

Condividi

Linkedin email

La classifica, si sa, si guarda a marzo e ormai manca solo un mese per avere la fotografia nitida del campionato prima del rush finale. Il Cittadella, dopo un avvio disastroso, ha dimostrato di sapersi rialzare e vuole rimanere lì, agganciata al groppone in lotta per i playoff. In quest’ottica vanno visti i tre punti conquistati oggi al Polisportivo di Trapani, contro la penultima in classifica ma non per questo da prendere sotto gamba.

I granata sbloccano il risultato al 25′ con un bel gol di Proia, mentre è Diaw che già al 9′ del secondo tempo mette al sicuro il risultato. Al 33′ Venturato decide di stare a Pavan che gli dà ragione, segnando al 43′. E domani il derby tra Chievo e Venezia.

Trapani – Cittadella 0-3

RETI: 25′ pt Proia, 9′ st Diaw, 43′ st Pavan

TRAPANI (3-5-2): Carnesecchi ; Strandberg, Fornasier, Scognamillo; Del Prete (26′ st Kupisz), Colpani (1′ st Coulibaly ), Tauguourdeau, Luperini , Grillo ; Dalmonte (2′ st Pettinari ), Biabiany . A disposizione: Stancampiano, Kastrati, Aloi, Evacuo, Odjer, Pagliarulo, Scaglia. All. Castori

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari ; Mora , Frare , Perticone, Rizzo; Proia (33′ st Pavan), Iori, Branca; Luppi (33′ st Panico sv); Diaw (37′ st Rosafio), Stanco. A disposizione: Maniero, Ventola, Bussaglia, Gargiulo, Rosa. All. Venturato 7.5

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina

AMMONITI: Petricone, Proia, Biabiany, Branca, Grillo, Scognamillo

MINUTI DI RECUPERO: pt 2′, st 4′