Soldato Usa accoltellato davanti a discoteca. «Intervengano vertici militari»

E’ in gravi condizioni il militare americano di 21 anni rimasto vittima di un accoltellamento durante una rissa all’alba di oggi, sabato, nella zona di via Zamenhof, a Vicenza Est, polo della movida vicentina. E’ l’ennesimo episodio di violenza in cui restano coinvolti i soldati di stanza alla Ederle-Del Din, sia come vittime che come aggressori.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri italiani e quelli della Setaf (il corpo interno alla base) ed è intervenuto anche il vicesindaco di Vicenza, Ennio Tosetto: “L’area è da tempo monitorata dalle forze dell’ordine ed ora cercheremo di concordare un aumento consistente dei controlli. Torneremo anche a parlare con i vertici americani per chiedere di emettere, se necessario, nuovi Daspo e di prorogarne altri per il divieto di entrare in determinati locali”.