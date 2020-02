Condividi

Il figlio del concorrente veronese del Grande Fratello Vip, Fabio Testi, sarebbe bloccato in Cina a causa dell’emergenza del Coronavirus. A riportare la notizia il paparazzo Alan Fiordelmondo su Instagram e sul suo sito WolfBreak.

Sembra che Testi non sia ancora stato informato. Il figlio comunque sta bene, si trovava in Oriente per lavoro e non è ancora riuscito a rientrare in Italia.