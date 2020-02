Scivola da una scala e precipita per diversi metri: muore operaio

Condividi

Incidente mortale sul lavoro intorno alle 13 di oggi a Vallese di Oppeano (Verona) presso la CabLog, ditta di logistica. Un operaio 61enne, un esterno di una ditta di soluzioni energetiche, per causa ancora in fase di accertamento, sarebbe scivolato da una scala ed sarebbe precipitato per diversi metri. La caduta gli è stata fatale, inutili i soccorsi. Sul posto, oltre al Suem, anche carabinieri e Spisal.