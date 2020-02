Bortuzzo: «Un anno fa lo sparo, più forti di prima»

Condividi

E’ passato un anno da quella maledetta notte quando un proiettile ha colpito Manuel Bortuzzo, nuotatore veneto 20enne, mentre stava trascorrendo la serata in un locale a Roma con la fidanzata. Quel colpo di pistola lo ha paralizzato costringendolo in una sedia a rotelle ma non gli hai mai portato via la grinta e la voglia di lottare e vivere.

A ricordare la data il padre con un post su Facebook. Una foto dove Manuel mostra un tatuaggio e una semplice dedica: «È passato un anno. Più forti di prima. Daje»

(ph: Instagram manuelmateo_)