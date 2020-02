Domenica In, malore in diretta per Mara Venier

Condividi

Durante la diretta di ieri di Domenica In, Mara Venier ha accusato un malore. E’ successo durante l’intervista a Gianluca Grignani quando la conduttrice si è fermata ed ha cominciato a dire: «Qui fa troppo caldo anche se poi c’è l’aria condizionata. Prima stavo per svenire, lo posso dire adesso che è tutto passato. E’ arrivato il medico di corsa prima. Stavo per andare in camerino poi ho pensato: chi la fa Domenica In? Grignani? Comunque ora sto meglio, mi sento una bomba, mi sento molto friccicarella». Tutto bene quel che finisce bene.