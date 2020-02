Toscani: «Benetton non voleva rifarsi la verginità con le Sardine»

Condividi

Oliviero Toscani, durante un’intervista a Circo Massimo su Radio Capital, ha commentato la foto fatta con le Sardine e Luciano Benetton e le reazioni del web allo scatto. «Sono amico delle sardine e dirigo Fabrica, ci sono 30 studenti di meno di 25 anni vengono da tutto il mondo, studiano la comunicazione moderna e le Sardine sono il movimento di comunicazione più importante al mondo in questo momento. Dagli Stati Uniti al resto del mondo hanno curiosità per le Sardine. Li ho invitati. Anche le Sardine erano curiosi di sentire dei giovani creativi, di sentire un vento di freschezza. Abbiamo chiacchierato per tre ore su quello che han fatto. Poi venti minuti prima che se ne andassero arriva Luciano Benetton, anche lui era curioso di conoscerli, umanamente e si fa la foto ricordo. Finito».

«Le immagini, le foto – spiega ancora Toscani – sono state postate e hanno fatto il giro, anche online. Ingenuamente non ci avevamo pensato. Era un incontro amichevole e Luciano Benetton non voleva certo rifarsi una verginità, non si farebbe una cosa così. Le critiche sono arrivate perchè in Italia c’è una mentalità da gossip, da avanspettacolo. Salvini attacca ma non fa mica il politico. Abbiamo parlato molto di Salvini in quelle tre ore di incontro».

Per il fotografo le Sardine rappresentano «la voglia di cambiamento, sono intelligenti, pieni di energie, simpatiche, hanno una bella visione del futuro. Sono importanti non solo per la sinistra ma per tutti, per la civiltà ma ora sono apprezzate solo a sinistra perché quelli di sinistra capiscono prima o capiscono più velocemente, anche se molti della sinistra votano Lega. E’ un casino. Però non fate il paragone con il Movimento 5 stelle, quelli hanno cominciato con il vaffa. Le sardine fanno il contrario. Un po’ di civiltà. A Luciano Benetton piacciono e a Salvini e Meloni no? Sardine piacciono a tutte le persone civili».

E conclude bollando quella foto come un errore. «Prima avevamo detto niente giornalisti. Ora penso sarebbe stato meglio invitare tutta la stampa. Sarebbero venuti tutti a sentire la discussione. Sarebbe stato più chiaro. Poi la destra non capisce tanto e quindi si incazza subito. Hanno capito tutti quanto intelligente è Salvini».

(ph: imagoeconomica)