La classifica delle aziende venete cresciute di più nel 2020

Il Sole 24 Ore e Statista hanno fatto una lista delle 400 aziende italiane che hanno ottenuto la maggiore crescita di fatturato tra il 2015 e il 2018. La particolarità di questa classifica è che non si è concentrata su multinazionali, ma piccole realtà che hanno avuto la capacità di competere a livello europeo. Abbiamo estrapolato per voi le aziende venete presenti nella lista. (Clicca qui per vedere quella completa).

Posizione 11: Epaper s.r.l. di Castelfranco Veneto (Treviso) giovane azienda nata nel 2015 di packaging flessibile, industriale, settore grafico e allestimenti personalizzati.

Posizione 12: Stayincortina s.r.l. di Cortina d’Ampezzo (Belluno) che si occupa di turismo gestendo strutture e offrendo consulenze.

Posizione 20: Velvet Media Italia di Castelfranco Veneto (Treviso) agenzia di marketing e comunicazione online.

Posizione 25: LaPelle s.r.l. di Arzignano (Vicenza) azienda orientata all’export, vende in tutto il mondo pelli finite per arredamento.

Poisizione 65: Norma Meccanica s.r.l. di Illasi (Verona), azienda nata nel 2013 dalla fusione di imprese dall’esperienza ventennale nel settore dell’impiantistica e della meccanica.

Posizione 70: We Exhibit s.r.l. di Venezia, si occupa di organizzare, progettare e gestire mostre e attività su scala locale e internazionale

Posizione 71: Signor Prestito Spa di Verona, più grande realtà italiana specializzata nel prodotto Cessione del Quinto.

Posizione 87: Innovasoft Spa di Silea (Treviso), sviluppa, commercializza e rivende informatica e servizi nel settore della farmacia.

Posizione 110: Likemore Italia s.r.l. di Villafranca di Verona. Specializzata nell’acquisto di prodotti alimentari di brand da paesi della comunità europea e rivenduti sul mercato italiano con l’applicazione dello sticker italiano (ingredienti e valori nutrizionali).

Posizione 114: Esosphera s.r.l. di Padova. Trasforma la Customer Experience attraverso tecnologie come l’intelligenza artificiale, Chatbot, Voicebot e soluzioni Omnichannel.

Posizione 115: Siprol s.r.l di Grumolo delle Abadesse (Vicenza). Commercializzazione di tubi e barre d’acciaio.

Posizione 116: Sassi Editore s.r.l di Schio (Vicenza). Casa editrice per l’infanzia specializzata in libri di gioco.

Posizione 132: Digitalmind s.r.l. di Mestre (Venezia). Multichannel agency costruita su 3 realtà distinte che lavorano per realizzare gli obiettivi di comunicazione del cliente.

Posizione 153: Vetrocar&Bus Spa di Verona. Azienda specializzata nella riparazione e sostituzione di qualsiasi tipo di cristallo su qualsiasi tipo di veicolo.

Posizione 154: Furlan Retail s.r.l. di Treviso. Conduce in locazione 50 negozi nelle vie principali dei centri storici italiani

Posizione 155: Tor.Mec Ambrosi S.r.l. di Zevio (Verona). Progettazione, produzione e vendita di macchine automatiche per settori garment, automazione e logistica.

Posizione 157: Link Soluzioni s.r.l. di Silea (Treviso). Mediazione creditizia e consulenza

Posizione 165: Nord Est Elevatori s.r.l. di Dolo (Venezia). Vendita e riparazione di piattaforme aeree e scale per traslochi.

Posizione 207: Cast Group s.r.l di Mirano (Venezia). Produce e commercializza minipale semoventi multifunzionali.

Posizione 209: 3Gp s.r.l. di Treviso. Commercializzazione e promozione di prosecco Doc a proprio marchio Fiol.

Posizione 222: Plastrading s.r.l. di Casale di Scodosia (Padova). Commercializza tecnopolimetri all’estero e in Italia.

Posizione 237 Geodem Ambiente s.r.l. di Venezia. Si occupa di lavori edili e civili, demolizioni, bonifiche e servizi portuali.

Posizione 252: Minimal s.r.l. di Zoppè di San Vendemiano (Treviso). Progettazione, produzione e vendita di cucine, bagni e zona living.

Posizione 254: Agenzia Formativa Dante Alighieri srl di Lendinara(Rovigo). Organizza corsi di formazione professionali per adulti.

Posizione 263: Seren Automobili srl di Rovigo. Concessionaria e riparatori autorizzato Suzuki.

Posizione 289: Bevande Futuriste srl di Treviso. Nasce nel 2014, focalizzata sui consumi delle donne, propone succhi di frutta e tè biologici, prodotti sodati e linea bevande biologiche senza coloranti e conservanti e attenti agli zuccheri.

Posizione 300: Duetti Packaging srl di Galliera Veneta (Padova). Fabbricazione di macchine automatiche per dosatura, confezioni e imballaggio.

Posizione 305: Ventura Global srl di Pove del Grappa (Vicenza). Soluzioni intelligenti per fornitura di strumentazioni di laboratorio.

(ph: shutterstock)