Bandiera verde: 6 spiagge venete a misura di bambino

Sono 6 le località venete che hanno conquistato la “Bandiera verde” dei pediatri 2020. In prima posizione troviamo la Calabria con 18 vessilli. Subito dopo la Sicilia e la Sardegna con 16 e in terza posizione la Puglia con 13. Seguono le Marche con 12. Le regole per assicurarsi una bandiera verde sono acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi.

Le località venete

A portarsi a casa il riconoscimento sono Caorle, Lido di Venezia, Cavallino Treporti, Jesolo- Jesolo Pineta, Chioggia-Sottomarina, San Michele al Tagliamento-Bibbione.

