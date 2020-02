Hyunday senza componenti: stop per Coronavirus

Condividi

Linkedin email

La casa automobilistica sudcoreana Hyunday ha deciso di sospendere gradualmente la produzione nei suoi impianti, come conseguenza dell’epidemia di coronavirus, a causa della mancanza di componenti in arrivo dagli stabilimenti che ha in Cina. Lo ha reso noto la stessa casa automobilistica, che diventa così la prima azienda costretta a sospendere la produzione fuori dalla Cina.