Coronavirus, Moretti: «Zaia fa propaganda sulla pelle dei bimbi»

«Zaia non si smentisce mai: le sue note posizioni “no vax” che lo avevano portato a fare ricorso alla Consulta contro l’obbligo vaccinale nelle scuole del ministro Lorenzin, proseguono in direzione ostinata e contraria alla scienza: basta stare sempre contro i medici». L’europarlamentare del Pd, Alessandra Moretti, commenta così la lettera inviata ieri al governo da Luca Zaia e altri presidenti di regione sul coronavirus.

«Adesso lascia fuori dalle classi i bambini a suo giudizio “sospetti” nonostante la comunità scientifica gli dia torto. C’è chi solleva paure e insicurezze e chi, come noi, è sempre dalla parte della ricerca scientifica e dei medici: con atti concreti come i fondi europei che sono stati fondamentali anche per l’attività svolta nello Spallanzani di Roma».

Moretti annuncia di aver presentato un’interrogazione per individuare con urgenza nuovi fondi europei da destinare alla ricerca sul coronavirus: «Ho chiesto risorse per la scienza perchè noi sempre da quella parte stiamo, anche quando in Veneto abbiamo presentato, a mia prima firma, la legge sull’obbligo vaccinale nelle scuole. La salute dei bambini non va mai lasciata nelle mani dei costruttori di fake news di professione».

