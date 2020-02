Deliveroo sbarca a Thiene, Schio e Conegliano

Condividi

Deliveroo, piattaforma leader dell’online food delivery, aggiunge altre nuove città venete dove offrirà il servizio di cibo a domicilio ordinandolo comodamente dall’app. Parliamo di Conegliano in provincia di Treviso, e di Schio e Thiene in provincia di Vicenza. Il servizio sarà attivo dalla seconda metà di febbraio.

«La nostra espansione – dice Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italia – è un tassello fondamentale della strategia di investimento e crescita in Italia, ma ha anche un impatto positivo sull’economia del Paese. Una nuova città vuol dire un grande sforzo in termini logistici e organizzativi, nuovi ristoranti che decidono di collaborare con noi e che aumentano, in media il proprio fatturato, di circa il 30% in più, senza costi fissi da sostenere e con tutte le ricadute positive in termini di crescita e sviluppo dell’indotto. Senza dimenticare le nuove opportunità per i rider che hanno la possibilità di collaborare in modo flessibile, decidendo quanto, quando, come, dove e come lavorare e i consumatori che possono contare su una grande varietà di piatti e cucine disponibili».

Alla partnership con McDonald’s, inoltre, si aggiungono anche quelli di Conegliano, in Viale Venezia, Schio, in Via Lazio, e Thiene in Via Meucci.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)