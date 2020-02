Condividi

Matteo Salvini, incontrando i giornalisti a Palermo, ha espresso grande positività per le elezioni regionali che si terranno in Veneto fra tre mesi. Il leader della Lega ha dichiarato: «Penso che in Veneto il centrodestra vincerà superando il 60 per cento e la Lega arriverà al 50. Stiamo crescendo in Sicilia e in Calabria, ci presenteremo, per la prima volta, in Campania e in Puglia».

Fonte: Adnkronos

(ph: Facebook Matteo Salvini)