Inzaghi: «Hellas rivelazione del campionato»

Condividi

Linkedin email

Battere il Verona nel recupero della 17esima giornata, scavalcare l’Inter e salire al secondo posto in classifica. E’ questo l’obiettivo della Lazio guidata dal tecnico Simone Inzaghi che ospiterà l’Hellas mercoledì alle 20.45. «Ci attende una partita molto importante: i tre punti sarebbero fondamentali per la nostra classifica. Mancano ancora 17 partite e dobbiamo continuare a ragionare gara dopo gara. E’ giusto vivere questo bel momento, ma sappiamo che ogni partita è difficile: non dobbiamo guardare ai tanti punti che abbiamo ottenuto finora».

E sull’Hellas Verona aggiunge: «E’ la sorpresa del campionato, vanta tanti punti che ha meritato sul campo. Dovremo interpretare una grande partita contro una formazione fisica e ben organizzata, avrebbe meritato di più anche contro la Juventus e l’Inter. L’incontro non sarà semplice, ma confidiamo nel nostro pubblico che ha trascinato la squadra domenica scorsa».

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)