Il Canal e il Coronavirus: un video “virale”

La psicosi da Coronavirus sta dilagando anche in Italia con conseguenze piuttosto pesanti soprattutto per i commercianti asiatici che da anni lavorato nel nostro Paese che si ritrovano con le loro attività semivuote. Il Canal, celebre influencer veneto, ha girato un video sull’argomento mentre si reca in un ristorante cinese a pranzo. Il finale è tutto da ridere: viene cacciato dalla cameriera dopo aver detto: «Questo video diventerà virale!»