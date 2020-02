Stagione estiva, 240 offerte di lavoro in Veneto

Condividi

La stagione estiva si avvicina sempre più e Human Company, gruppo toscano attivo nel ricettivo e ristorativo e leader in Italia del turismo open air, ha aperto le candidature per la prossima stagione. In totale sono 1260 le posizioni ricercate nelle strutture all’aria aperta del gruppo.

Si tratta di villaggi, family park e camping in town in Toscana (Firenze, Valdarno, Chianti, Motescudaio e San Vincenzo per un totale di 755 offerte), Lazio (tutte intorno alla Capitale per un totale di 210 posti) e Veneto (Lago di Garda e Venezia per un totale di 240 posizioni), nell’hotel di charme Villa La Palagina nel Chianti (35 posizioni) e per il Plus Florence (20 posizioni), ostello di ultima generazione nel capoluogo toscano.

Le posizioni maggiormente richieste si concentrano nel settore food&beverage, per un totale di circa 800 offerte per personale di sala e cucina e baristi. Seguono l’area ricevimento, con 400 posizioni aperte per addetti front office, accoglienza e infopoint e il comparto retail con circa 80 richieste per addetti agli shop e ai market interni alle strutture. La ricerca comprende poi altre posizioni, tra cui quelle nei settori manutenzione, giardinaggio e assistenza bagnanti.

Per inviare la propria candidatura, si può mandare una mail a *protected email* specificando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire e allegando il proprio CV o visitare il sito group.humancompany.com, nella sezione ”Careers”.

