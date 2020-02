Meteo, vento forte e minime sotto lo zero

Condividi

Dopo il rapido passaggio di una saccatura, che ha portato qualche precipitazione sulle zone montane e sulla pianura nord-orientale nella mattinata di martedì, un flusso di forti correnti settentrionali interesserà la regione fino a mercoledì, portando aria asciutta e un marcato calo delle temperature. Da giovedì si espanderà nuovamente un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale: il tempo sarà stabile e soleggiato, ma ancora relativamente fresco nei valori minimi, che saranno inferiori a zero anche in pianura. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni di Arpav.

Mercoledì 5. Cielo sereno o poco nuvoloso con aria tersa e ottima visibilità; temporanei maggiori annuvolamenti sulle Dolomiti settentrionali nella prima parte della giornata. Precipitazioni. In prevalenza assenti, salvo qualche fiocco di neve sulle Dolomiti centro-settentrionali fino al mattino. Temperature. In calo, localmente sensibile nei valori minimi che saranno raggiunti in serata e risulteranno inferiori a zero anche su parte della pianura. Venti. In montagna settentrionali, forti sui rilievi, anche molto forti alle quote più alte; moderati/tesi o a tratti forti nelle valli e sulle zone pedemontane per raffiche di Foehn. In pianura moderati/tesi inizialmente occidentali, dalle ore centrali in rotazione fino a diventare settentrionali, in attenuazione sull’entroterra in serata.

Giovedì 6. Sereno o poco nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta, soprattutto tra la tarda mattina ed il pomeriggio. Precipitazioni. Assenti. Temperature. In ulteriore diminuzione in pianura, in ripresa in quota; nelle valli minime in diminuzione, massime in aumento. Temperature minime diffusamente inferiori a zero. Venti. In quota settentrionali in attenuazione fino a moderati; nelle valli variabili salvo locali residui rinforzi di Foehn; in pianura deboli o a tratti moderati, settentrionali nella prima parte della giornata, in prevalenza sud-occidentali in seguito.

Venerdì 7. Tempo stabile con cielo sereno, senza precipitazioni. Temperature in aumento sulle zone montane e le minime sulla pianura settentrionale, senza notevoli variazioni altrove.

Sabato 8. Poco o parzialmente nuvoloso, con maggiori annuvolamenti nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti. Temperature in quota in diminuzione, altrove minime in aumento, massime senza notevoli variazioni.

(ph: shutterstock)