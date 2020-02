Quarantena per alunni cinesi, Sardine: «Zaia ridicolo e pericoloso»

Condividi

«Ha creato scalpore la proposta dei governatori leghisti, Zaia incluso, che intendono attuare una sorta di quarantena verso gli scolari cinesi in ritorno da viaggi. Non vogliamo di certo accusare Zaia di razzismo, ma di fatto questa proposta è atta a solleticare furbescamente gli istinti di un certo elettorato. Siamo dell’idea che tale trovata verso i bambini cinesi, che hanno passato il capodanno in Cina, sia ridicola. Sono già state stabilite delle norme base per i cittadini rientranti dalle zone in questione». Così le Sardine venete in una nota diffusa oggi pomeriggio, martedì, in risposta alla misura di alcuni presidenti di regione nei confronti degli alunni cinesi.

«Questa uscita rischia solamente di fomentare paranoie collettive, con la possibile conseguenza di trasformarsi in gesti di razzismo verso la comunità cinese, come purtroppo la cronaca di questi giorni ci ha già mostrato. È necessario fermare tale proposta e rassicurare la cittadinanza sulle misure che sono già state adottate per cautelare la popolazione e fare vera informazione sulla prevenzione di questa ed altre malattie – e concludono – Per questo abbiamo lanciato una foto-petizione dove, al posto delle mascherine, teniamo aperti dei libri: la cultura sconfigge sempre la paura».