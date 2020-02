Molesta ragazza in stazione: 23enne arrestato per violenza sessuale

Condividi

Paura per una giovane donna molestata da un 23enne straniero alla stazione di Padova, nella tarda serata di sabato.

La vittima è stata presa di mira sul treno con sguardi insistenti prima e gesti volgari poi. Quando la ragazza è scesa dal treno, l’uomo l’ha seguita e, nonostante lei stesse chiamando le forze dell’ordine, l’ha raggiunta e palpeggiata. In pochi minuti sono arrivati gli agenti della polizia ferroviaria che hanno subito individuato l’aggressore, arrestandolo con l’accusa di violenza sessuale. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e deciso la custodia cautelare in carcere.