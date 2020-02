Trebaseleghe, 70enne morto tra le fiamme in camera da letto

Condividi

Linkedin email

Poco prima delle 4, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via delle Lunghe a Trebaseleghe (PD) per l’incendio divampato all’interno di una stanza al piano terra di un’abitazione: deceduto un uomo. Illese altre tre persone residenti in altre tre camere al piano superiore, che dopo aver percepito odore di fumo sono usciti dalla casa dando l’allarme.

I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento volontario di Santa Giustina e dai presidi di Cittadella e Castelfranco Veneto con quattro automezzi e quindici operatori, sono entrati nell’abitazione dotati di autorespiratore e dopo aver forzato la porta nella stanza dove si è sviluppato l’incendio.

Subito è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo 70 enne, come accertato dal personale sanitario del Suem, mentre altri operatori provvedevano al completo spegnimento delle fiamme, che hanno interessato solo una stanza. Si è poi provveduto all’areazione di tutta l’abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri e il personale sanitario con un’ambulanza e l’automedica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 8.