E’ un pomeriggio di super lavoro per i vigili del fuoco impegnati in molte zone del Veneto per i danni causati dal forte vento.

In particolare nel Vicentino sono stati rimossi dalla sede stradale pali, arbusti ed alberi sull’Altopiano di Asiago, Piovene Rocchette, Romano d’Ezzelino, Zugliano e Bassano. A Sarcedo, le raffiche hanno sradicato i pannelli solari sulla sede della protezione civile (nella foto). Qualche danno anche in città, a Santa Bretella e a San Pio X.

Articolo in aggiornamento